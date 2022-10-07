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الأزهر يدين الهجوم على حضانة أطفال في بانكوك ويعزي حكومة وشعب تايلاند

كتب:

إسراء سليمان
07:10 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
مشيخة الأزهر

مشيخة الأزهر

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، العمل الإجرامي الدنيء الذي استهدف مركزًا لرعاية الأطفال، بمقاطعة «نونج بوا لامفو»، شرقي العاصمة بانكوك التايلاندية، مساء أمس الخميس، الذي أسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء، أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن العديد من الجرحى والمصابين.

وقال في بيانه: «الأزهر إذ يدين هذا العمل الإجرامي الخسيس، الذي تجرد مرتكبه من أدنى درجات الرحمة والإنسانية، فإنه يعرب عن خالص تعازيه للحكومة والشعب التايلاندي، ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.