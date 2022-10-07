حضور مكثف لطلاب العلم في احتفالية البيت المحمدي بذكرى المولد النبوي

يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي ينظمه البيت المحمدي الآن إقبالًا كبيرًا من علماء الأزهر وعدد من وافدي الدول العربية وجنوب شرق آسيا، وشيوخ الطرق الصوفية بمصر وبنجلاديش، وتضمنت الاحتفالية قراءة وإسناد كتاب: «سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته للإمام عبد الرؤوف المناوي، والبردة للإمام للبوصيري».

مفتي الديار العراقية يحضر الاحتفالية

وحضر الاحتفالية الدكتور الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث وعلومه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وفضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف.

أعرب الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، عن سعادته بحرص طلاب العلم على حضور هذه الذكرى العطرة من مصر، وبلاد الرافدين بالعراق، وجنوب شرق آسيا من إندونيسيا، و بنجلاديش والهند وأوزباكستان.

قصائد شعرية في مدح النبي

وألقى الدكتور علاء جانب وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة قصائد شعرية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

وجاءت الاحتفالية ضمن الأنشطة العلمية للبيت المحمدي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، والاحتفاء بالذكريات التي ترسخ قيم الانتماء الديني والوطني.