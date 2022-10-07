مصانع الحلوى في يوم المولد النبوي.. خلية نحل تعمل لتوفير الطلبات بالفيوم

حبات من الحمص تتراقص داخل وعاء ضخم تشتعل أسفله النيران فتفوح رائحة التحميص في الأرجاء، بينما يذوب السكر ويختلط بباقي المواد ليصنع منه ملبنا شهيا بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، وعلى بُعد خطوات تتراص مئات الكيلوات من مختلف أنواع حلاوة المولد النبوي الشريف 2022، المتعددة الأحجام والأشكال، فيما تفوح رائحة ذكية في المكان.

ولا يزال المصنع يعمل كخلية نحل لتوفير احتياجات السوق من حلوى المولد النبوي الذي يحتفل به الجميع اليوم، بسبب زيادة الإقبال على شراء الحلوى حتى هذه اللحظة.

استمرار تصنيع الحلوى

وقال محمد كاريكا، صاحب مصنع حلوى المولد في محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه بدأ في تصنيع حلوى المولد هذا العام من شهر يوليو المُنصرم، ولا يزال يعمل حتى هذه اللحظة، موضحاً أنّ الإقبال على شراء جميع أشكال حلاوة المولد هذا العام كبير جداً بطريقة لافتة للنظر، ما جعله مستمراً في العمل حتى اليوم.

جميع أنواع حلوى المولد

وأضاف أنّه يصنع كل أنواع حلوى المولد النبوي مثل الملبن بمختلف ألوانه وأنواعه وأحجامه، والنوجا، والسمسمية والحمصية والفولية والبندقية والفستقية، فضلاً عن أقراص الحلوى البيضاء المطعمة بالحمص أو السوداني، بالإضافة إلى حلوى جوز الهند وقمر الدين واللديدة.

باب رزق لمئات الشباب والسيدات

وأشار إلى أنّ موسم المولد النبوي الشريف هذا العام فتح أبواب رزق للكثيرين بسبب زيادة الإقبال، حتى أصبح لديه أكثر من 500 عامل وعاملة في مختلف مراحل التصنيع والتعبئة والتغليف، تتراوح رواتبهم الشهرية بين 4500 إلى 6 آلاف جنيه حسب الخبرة وحجم العمل، موضحاً أنّ الجميع يعمل كأنّهم أسرة واحدة خصوصاً أنّ أعمارهم متفاوتة فبينهم ربات المنازل والشباب والفتيات وكبار السن.

بيع الحلوى بأسعار مخفضة

وأوضح أنّه حينما لاحظ الإقبال المتزايد على شراء حلوى المولد، افتتح عدة شوادر لبيع حلاوة المولد، في محافظة الفيوم، وعدة محافظات أخرى، لبيع الحلوى التي يقوم بتصنيعها بأسعار مخفضة عن التجار، نظراً لأنّه هو من يقوم بتوزيع الحلوى على التجار، موضحاً أنّ ذلك تسبب في فرحة البسطاء الذين تمكنوا من شراء حلوى المولد بأسعار مخفضة دون الشعور بأعبائها.

الموسم مستمر بعد انتهاء المولد

وكشف أنّ استمرار الإقبال على شراء حلوى المولد يستمر لعدة أيام قد تمتد لأسابيع بعد انتهاء ذكرى المولد النبوي، قائلاً «حلاوة المولد دي فرحة للناس والأطفال والكل بيحب يشتريها حتى بعد انتهاء يوم المولد النبوي».

أحلى موسم وأكثر رزق

وبابتسامة تملأ وجهها، ورضا يسيطر على روحها، قالت أم جهاد أقدم العاملات في مصنع حلوى المولد النبوي، إنّ هذا التوقيت هو أحلى موسم وأكثر رزق، موضحةً أنّها تعمل في المصنع منذ إنشائه قبل سنوات طويلة، وتعمل فيه على مدار السنة، ولكن أفضل توقيت هو المولد النبوي، حيث إنّ صاحب المصنع يرفع رواتبهم للضعف بسبب الموسم، فضلاً عن أنّه يمنحهم علب حلوى فيدخلون بها الفرحة والسرور إلى قلوب أبنائهم.

أسعار حلاوة المولد 2022

وبحسب كاريكا، فإنّ أسعار علبة حلاوة المولد الكيلو تبدأ من 35 جنيهاً وحتى 95 جنيهاً، حسب أشكال الحلوى المتواجدة بداخلها، والمكسرات المستخدمة في صناعتها.