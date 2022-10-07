في ذكرى المولد النبوي.. داعية: الرسول جاء ليتمم مكارم الأخلاق

ساعات قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن ذكرى ميلاد أشرف الخلق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يحل المولد النبوي الشريف 2022، غدا السبت، وفي هذا السياق، تحدث الداعية شريف شحاتة، عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في إطار الدعوة للتحلي بأخلاق الرسول الكريم والتعرف بشكل أكبر على خصاله الشريفة، ما يساهم في التخلص من الظواهر السلبية التي بدأت تنتشر في المجتمع مثل التنمر والتحرش، قائلًا إن هناك عدة أنواع من السنة النبوية، فهناك السنة التقريرية والفعلية والقولية أو الوصفية.

الرسول مارس الأخلاق في حياته

وأضاف «شحاتة» في ذكرى المولد النبوي، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، مارس الأخلاق في حياته ولم يقل افعلوا ذلك، وإنما كان يفعل الأمر للاقتداء به.

الرسول جاء ليعلي الأخلاق

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، متابعًا: «الأخلاق كانت موجودة عند المشركين أيام الرسول، بدليل أنهم وصفوه بالصادق الأمين، ولكن الرسول جاء ليعلي هذه الأخلاق».

وأفاد بأن الرسول قال «يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها»، معلقًا: «لما واحد يقول للتاني مشيلي المصلحة دي، يقولك دي مش رشوة دي إكرامية، ولما واحد تكلمه في التليفون فيسجل المكالمة دي مش تأمين للنفس ولكن غدر وخيانة للأمانة، ولكن الرسول علمنا بأن المجالس بالأمانات».