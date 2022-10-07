أبرز مشاهد الاحتفالات بالمولد في المحافظات اليوم: «سيوف وخيول وشربات»

مسيرات حاملة الدفوف والرايات والإعلام يتوسطها الخيول والأطفال، وسط زغاريد وبهجة النساء، كانت هذه أبرز مشاهد اليوم في احتفالات المحافظات بالمولد النبوي الشريف التي امتدت قرابة الأسبوع.

المنوفية تحتفل بالمولد النبوي

وكانت المنوفية على موعد مع احتفالات المولد النبوي بطريقة مختلفة عن باقي المحافظات حيث احتفلت من خلال «توزيع سيوف شامبر علي فريق العازفين من الصوفية»، في مسيرات تجوب الشوارع.

وفي الوقت ذاته، كانت الاحتفالات تملأ أرجاء محافظة الغربية حيث ضج ضريح السيد البدوى بالزوار مع تزاحمهم على شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتقاط الصور التذكارية داخل ساحة المسجد الأحمدي.

رفع الرايات أثناء احتفالات المولد النبوي بأسوان

بينما رفعت الرايات والأعلام في زفة المولد النبوي في شوارع محافظة أسوان، حيث وزعت الحلوى والعصائر على المشاركين في الزفة، وتصدح أناشيد ياسين التهامي وأمين الدشناوي في الأماكن، بحضور 35 طريقة صوفية واستمرت الاحتفالات ما يقرب من 12 يوماً.

فرحة الأطفال في احتفالات المولد النبوي بالبحيرة

لم يختلف الوضع كثيرًا في محافظة البحيرة حيث كان القاسم المشترك لتلك الاحتفالات هو فرحة الأطفال التي عاشوها عند توزيع العصائر والمشروبات والأرز بلبن في عدة قرى التي أصبحت عادة موروثة لجيل تلو الآخر.

حلقات ذكر وإعداد الطعام أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في الصعيد

اشتركت محافظات الصعيد في طريقة الاحتفال التي سادها شراء حلوى المولد النبوي، فضلاً عن بعض حلقات الذكر لدى بعض الصوفية، ورفعت الأعلام الحمراء والخضراء، التي تعرف بإسم «زفة المولد»، وسط وصلات ذكر تعلو أفواه الحاضرين، ويجرى إعداد الطعام وتوزيعه على الأهالي.

توزيع الشربات في الإسكندرية احتفالا بالمولد النبوي

وتغيرت ألوان شوارع عروس البحر إلى اللون الأحمر حيث جرى توزيع الشربات على المارة، تلك أهم العادات والتقاليد الموروثة لدى الشعب السكندري في احتفالات المولد النبوي.