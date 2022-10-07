نادين الراسي تحيي ذكرى الأربعين لشقيقها جورج: «فقدت الضحكة بعدك»

أحيت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الذكرى الأربعين لوفاة شقيقها المطرب جورج الراسي، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت نادين الراسي، صورة شقيقها وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، قائلة: «اليوم 40 على وفاتك ياخيي، من يوم ما روحت أنت، روحت أنا معك، صح جسدي هون بس روحي بتفتش على روحك، اشتقتالك كتير بس قلبي بطل ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك، بكرا جنازتك بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك مثل ما وقفوا كتار، بحبك لآخر نفس فيا يا وجع العمر ياخيي».

وأضافت «نادين»، في منشور آخر قائلة: «هيك راح أشوفك عم تراقبني من فوق، يقبرني جمالك ياخيي، ما أجملك ياحبيب الله الهمني ياعمري والله يقدرني ما أخذلك بإذن الله، لن أقل وداعا بل أقل إلى اللقاء».

وفاة المطرب جورج الراسي

ورحل عن عالمنا الفنان جورج الراسي، في أغسطس الماضي إثر حادث سير مروع، حيث اصطدمت سيارته أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا بحاجز خرساني، ما أسفر عن وفاته وزينة المرعبي منسقة أعماله، والتي رحت تاركة 3 أطفال.

وحرص على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل جورج الراسي، عدد كبير من نجوم الفن والغناء في لبنان أبرزهم وائل جسار، راغب علامة، نجوى كرم، مايا دياب، نادين نجم، ماغي بوغصن، مروان خوري والذي لم يستطيع تمالك دموعه طوال تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل، كما أصيبت شقيقاته بحالة من الذهول وتعرضت والدته للإغماء خلال تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.