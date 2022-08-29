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نادين الراسي تنهار في البكاء قبل وصول جثمان شقيقها «فيديو»

كتب:

بسمة شطا
12:34 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
جورج الراسي

جورج الراسي

بدأت منذ قليل، مراسم جنازة الفنان اللبناني جورج الراسي في دولة لبنان، وسط حضور عدد كبير من المعزيين الذين عمت عليهم حالة كبيرة من الحزن ودخل الكثيرين منهم في نوبات من البكاء .

وكانت أولى الحاضرين لاستقبال الجثمان وتوديعه إلى مثواه الأخير، الفنانة نادين الراسي التي انهارت في البكاء بمجرد وصول صديقتها الفنانة اللبنانية ورد الخال، وذلك حسب فيديو نشرته مجلة الجرس اللبنانية.

انهيار الفنانة نادين الراسي

وبمجرد وصول ورد الخال، احتضنت الفنانة نادين الراسي، وبدأت في تقديم العزاء لها، وهو الأمر الذي جعلها لم تتمكن من تمالك دموعها، وظهر ذلك من خلال الفيديو الذي نشرته أحد المجلات اللبنانية الشهيرة .

يذكر أن جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي لم يصل حتى الآن، وجاء التأخير بسبب تعطل في إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالجثمان.

وكان قد تعرض الفنان جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي، لحادث سير في أثناء عودته من الحدود السورية اللبنانية مما أدى إلى وفاته على الفور رفقة مديرة أعماله التى كانت تتواجد معه.

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بقلم بسمة شطا