زوجة صيدلي حلوان الثانية تكشف تفاصيل تهديد والد الأولى لها: «هاخد حق بنتي»

أحداث وتفاصيل مأساوية كشفتها ريم العسلي زوجة الدكتور ولاء زايد الذي سقط من الطابق الخامس من منزل في مدينة حلوان، في وقت سابق، وقالت إنّها تلقت مكالمة هاتفية من والد زوجة ولاء الأولى.

وكشفت ريم تفاصيلها، لـ«الوطن»، في أول ظهور لها، وأوضحت أنها تلقت مكالمة هاتفية من والد زوجة صيدلي حلوان الأولى في يوم الواقعة، يقول لها «عايز أعرف الرقم دا بتاع مين أنت ريم.. هو عقد قرانه عليكي أمتى».

تهديد والدة زوجة ولاء الأولى

وردت عليه «ريم» تسأله عن سبب السؤال ليقول لها «عايز أجيب حق بنتي»، وبعد ذلك أغلق المكالمة، مؤكدة أنها كانت تحاول تهدئة الأوضاع بينهم في جميع المكالمات التي تلقتها لعدم التسبب في تطور الأمر إلى تضرر زوجها.

وأضافت ريم من خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، أنّها تفاجأت بسقوط زوجها من الطابق الخامس بعد عدة مكالمات هاتفية معه، مشيرة أنها توقعت مصادرة أملاكه وتهديده بطلاقها كأقصى شئ يمكن فعله، لكنها لم تتخيل أن يصل الأمر إلى مصرع زوجها بهذا الشكل.