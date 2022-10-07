الناقد محمود عبد الشكور يشيد بفيلم فضل ونعمة: خفيف وظريف

أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بفيلم «فضل ونعمة» الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية للفنانين هند صبري وماجد الكدواني.

فيلم خفيف وظريف

وكتب محمود عبد الشكور: «فيلم خفيف وظريف وكأنه حكاية من عالم الكوميكس، أتابع أعمال أيمن وتار في كتابة الدراما الكوميدية سينما وتليفزيون، ورأيي أنه يمكن ان يحقق الكثير في هذا المجال».

فيلم فضل ونعمة

فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

أحداث «فضل ونعمة»، تدور في إطار كوميدي حول الزوج فضل الذي يجسد دوره ماجد الكدواني، وزوجته «نعمة» التي تقوم بدورها هند صبري، يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما وخلال ذلك يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية.

هند صبري في جدة

واحتفلت أمس هند صبري بالعرض الخاص للفيلم في جدة حيث نشرت مجموعة صور من العرض الخاص لفيلمها «فضل ونعمة»، في إحدي سينمات جدة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت: «من العرض الخاص لفيلم فضل ونعمة في جدة وشكرا جدة وجمهور جدة، فيلم فضل ونعمة حاليا في جميع دور العرض».