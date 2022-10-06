هند صبري تحتفل مع جمهورها السعودي بعرض فيلم فضل ونعمة في جدة

نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، مجموعة صور من العرض الخاص لفيلمها «فضل ونعمة»، الذي يقام حاليا في إحدي سينمات جدة.

هند صبري تشكر جمهور جدة

وعلقت هند صبري، على الصور: «من العرض الخاص لفيلم فضل ونعمة في جدة وشكرا جدة وجمهور جدة، فيلم فضل ونعمة حاليا في جميع دور العرض».

فضل ونعمة يحقق إيرادات عالية في اليوم الأول لطرحه

وبدأ أمس في جميع دور العرض المصرية عرض فيلم «فضل ونعمة»، وحقق حتى الآن إيرادات عالية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوج فضل الذي يجسد دوره ماجد الكدواني، وزوجته «نعمة» التي تقوم بدورها هند صبري، ويمتلكان مطعما ويتورطان في قضية ويتخلل ذلك العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.