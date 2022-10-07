أماكن عرض فيلم فضل ونعمة بالسينمات.. بطولة هند صبري وماجد الكدواني

تصدر فيلم فضل ونعمة قائمة إيرادات السينما المصرية محققًا مليون و179 ألف جنيه اليوم، وفق تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجان يديرا شركة بيع المواد الغذائية وذلك قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر مخدرات يقنعهما أن ذلك في صالح الشركة.

فريق عمل فيلم فضل ونعمة

أبطال الفيلم هم ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد، والمخرج هو رامي إمام والفيلم من تأليف أيمن وتار.

أماكن عرض فيلم فضل ونعمة

ويتم عرض فيلم فضل ونعمة في السينمات التالية:

بوينت 90.

سينما أركان.

سينما جلاكسى المعادي.

سينما جالكسي المنيل.

سينما بلازا (أمريكانا بلازا).

سينما الزمالك.

سينما جلاكسى المعادي.

سينما صن سيتي.

سينما سيني كومفورت.

سينما أركان.

سينما بندر المعادي.

سينما مترو القاهرة.

سينما مترو الإسكندرية.

سينما كوزموس.

سينما السراي مول الحدائق.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب.

سينما توليب الإسكندرية.

سينما جولف سيتي.

سينما مدينتي.

سينما كايرو فيستفال.

سينما جراند نايل تاور.

سينما دنيا بورتو السخنة.

سينما كايرو مول.

سينما سي سينما أمير.

سينما الماسة.

سينما فوكس مول مصر.

سينما سيتي مول.

سينما سيتي ستارز.

سينما جولدن ستارز ديلوكس.

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

سينما سان ستيفانو مول.

سينما داندي مول.

سينما ديب مول.

سينما سيني بلكس جرين بلازا.

سينما داون تاون.

سينما سيتي ماكس.

سينما الرحاب.

سينما بورتو كايرو.

سينما فيوتشر مول.

سينما أوديون.

سينما الأمير.

وجدير بالذكر أن مطرب الراب شاهين يظهر ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، ويحتل المركز الثاني للإيرادات، فيلم كيرة والجن ثم بعد ذلك فيلم تسليم أهالي وفي المركز الرابع يأتي فيلم عمهم، وفقًا لقائمة الإيرادات اليومية.