أحمد فتحي: كنت بترش 3 ساعات بـ«الكمبروسر» في دور سيد الجن

حكى الفنان أحمد فتحي كواليس أدائه دور سيد الجن في الفيلم الكوميدي «الحرب العالمية الثالثة»، لافتًا أنّ مشاهده كانت 9 مشاهد، لكن تم تقليلها مشيرًا إلى أنّ الفيلم كان لدى شركة إنتاج وقامت بتصوير نصفه واشتراه المنتج أحمد السبكي.

وأوضح فتحي، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين»، المذاع عبر فضائية «on»، أن عملية رشه كانت تستغرق 3 ساعات، «أحمد السبكي عرف إن فيه عفريت وبيترش وبيقول فين العفريت وعايز يشوف العفريت، وكنت بروح قبل التصوير بـ3 ساعات اترش».

دور سيد الجن في الحرب العالمية الثالثة

إعادة مشهد الرقص

وأشار أحمد فتحي إلى أنّ المخرج طلب منه إعادة مشهد الرقص مرة أخرى، وطلب منه الظهور من الأسفل معتبرًا أن هذا المشهد هو من أعلى المشاهد الكوميدية في الفيلم.

وأكد فتحي أنّ كل أدواره التي أداها مع الفنان أحمد فهمي غريبة، خاصة دور سيد الجن ودور القرصان.