تحالف «بيئة - جرين بلانت» يتسلم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توقيع عقد إدارة مشروع المخلفات الصلبة بشرم الشيخ، وبدأ نقل المعدات إلى مدينة السلام تمهيدا لاستلام العمل قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التحالف الوطني لشركتي بيئة وجرين بلانيت سيتولى إدارة المشروع بشرم الشيخ، باستخدام أحدث الوسائل الخاصة بنقل وتجميع وفرز القمامة.

منظومة ذكية لإدارة المخلفات الصلبة

وأشار محافظ جنوب سيناء أن منظومة المخلفات الصلبة وإدارتها ستكون ذكية مثل باقي المشروعات في مدينة شرم الشيخ، بحيث تتناسب مع طبيعة المدينة السياحية من ناحية، وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء من ناحية أخرى.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة هي منظومة ذكية بالدرجة الأولى، وجرى وضع أسس وقواعد للعمل داخل مدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة قمة تغير المناخ نوفمبر المقبل، وتحويل مدينة شرم الشيخ لـ«خضراء مستدامة»، حيث يتم استخدام طرق حديثة وسيارات خاصة في عملية نقل وتجميع المخلفات دون رائحة كريهة، مع استغلال «الصلبة» منها في مجالات عدة.

180 مليون جنيه قيمة التعاقد

وكشف محافظ جنوب سيناء أن إجمالي التعاقد السنوي لإدارة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ 180 مليون جنيه، تتحملها وزارة المالية، وتبدأ العمل قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع التحالف في عدة نقاط وهي:

1- تشغيل وتطوير مصنع المخلفات الصلبة بالمدينة والذي يقع في وادي الخرطوم.

2- إقامة مدفن صحي عالمي طبقا للاشتراطات الدولية.

3- عمل منظومة نقل حديثة بسيارات صديقة للبيئة ومغطاة.

4- تطبيق الطرق الحديثة في جمع وفرز المخلفات.