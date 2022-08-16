«فودة»: 180 مليون جنيه لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التعاقد مع التحالف الوطني لشركتي «بيئة» و«جرين بلانيت»، لاستلام ملف إدارة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التعاقد مع التحالف الوطني لتولي ملف منظومة النظافة بمدينة شرم الشيخ طبقا لضوابط تحويل المدينة إلى «خضراء» قبل القمة 27 للمناخ، موضحا أن العمل سيبدأ الشهر المقبل لتصبح المدينة نظيفة.

180 مليون جنيه قيمة التعاقد

وتابع محافظ جنوب سيناء، إنه التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم في مكتبه بمقر الوزارة بالقاهرة، لبحث بعض الموضوعات الهامة أبرزها توفير البند المالي للتحالف الوطني «بيئة» و«جرين بلانيت» التي تتولي إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أنه طالب دعم المحافظة بمبلغ 180 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة بمدينة شرم الشيخ، والموافقة على الارتباط لمدة 10 سنوات، فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بالفعل جرى دعم المحافظة بمبلغ 45 مليون جنيه كدفعة أولى، وسيجري تدبير باقي المبلغ.

2.5 مليون مستحقات العاملين

وقال «فودة» إن وزير المالية وافق على دعم صندوق النظافة بمبلغ 2.5 مليون جنيه لاستخراج مستحقات العاملين على الصندوق، مشيرا إلى أن وزير المالية وافق على توفير مبلغ 1416068 جنيه إجمالي قيمة الفوائد لعدد 12 قطعة أرض، بالإضافة إلى توفير مبلغ 955500 جنيه نسبة الـ15% لصالح صندوق الإسكان.