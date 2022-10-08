هاني سويلم: نسعى لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم العائد من المياه

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اليوم بيث بيدول نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والوفد المرافق له، وجرى التباحث حول التنسيق بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والري.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.

وزير الري: نبحث أفضل الوسائل والأنظمة التي تخدم المنظومة المائية

وقال الدكتور سويلم، إن المشاريع القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين خاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق هذه الأهداف، حيث إن هناك ترابط بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

إمكانية تنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث لري محاصيل مختلفة فى ظروف متنوعة

وجرى التباحث حول معايير وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة في مجال التحول لنظم الرى الحديث، والتأكيد على أهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الري الحديث لدراسة هذا الملف بشكل متكامل، يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ودراسة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية تنفيذ عدد من المناطق التجريبية لدراسة استخدام هذه النظم لري محاصيل مختلفة في ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية وكل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وبحث الجانبين تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات بين الدول النامية بعضها البعض «تعاون جنوب - جنوب»، مع استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية خاصة في ظل ما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة ممثلة في مركز التدريب الإقليمي الذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية، ومركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدوليكا التابع للوزارة.