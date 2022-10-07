تمويل 171 مشروعا بتكلفة 3 ملايين جنيه ضمن مبادرة الري الحديث بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة بلغ 171 عقدا، وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن، بمساحة إجمالية تقدر بـ272 فدانا بتمويل يزيد عن 3 ملايين جنيه، والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع للمحافظة، موجها بتكثيف جهود التوعية بين كافة المزارعين ومستثمري القطاع الزراعي بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها، وذلك تماشياً مع خطة الدولة المصرية في التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث.

أهمية التحول للري الحديث

وأوضح «أبو ليمون» أهمية التحول إلى أنظمة الري الحديث، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه، لافتا إلى تبني الدولة للعديد من المشروعات القومية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلاح، مناشداً الراغبين في الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له.

تقديم تسهيلات لتشجيع المزارعين

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري، لافتاً إلى أنه سبق وقام باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي، وتخفيض سعر الفائدة من 7% إلى 5.5%، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 إلى 60 سنة، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة الري، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها لتعظيم الاستفادة منها.