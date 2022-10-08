كيفية الكتابة الصحيحة للصلاة على النبي.. الفرق بين «صل» و«صلى»

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم اليوم بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، الذي يوافق الثاني عشر من ربيع الأول من العام الهجري، ويتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبي.. ومتى تكتب «صلِّ»؟ ومتى نكتبها «صلى»؟.

كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد، ومتى نكتب «صلّ» ومتى نكتبها «صلى »، بأن القاعدة النحوية تقول إن الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذا فعند فعل الأمر منه - والمراد من الأمر هنا الدعاء - يجب حذف حرف العلة فنقول «اللهم صلِّ على سيدنا محمد».

وأضافت «الإفتاء» أنه فيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة -وهي التي ترسم ياء- فنقول مثلا: «محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء «اللهم صلِّ على سيدنا محمد»، ولا نحذفها في غير ذلك «محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم».

فضل الصلاة على النبي

وقالت دار الإفتاء إن فضل الصلاة على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كبير، حيث تُفتح به الأبواب المغلقة وتنال به الدرجات ويطمئن بها قلب المسلم في حالَي السعة أو الضرورة، بل هي مفرجة لكل ضائقة أو كرب.

وعن تحديد صيغة معينة للصلاة على النبي فقد أوضحت «الإفتاء» أن الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - جائزة بكل صيغة واردة أو مستحدَثة ما دامت لائقة بمقامه الشريف وكماله المنيف صلى الله عليه وسلم.