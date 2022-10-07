حكم صيام يوم السبت منفردا احتفالا بالمولد النبوي؟.. داعية إسلامي يوضح

يحتفل المسلمون فى جميع أنحاء العالم بذكري مولد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، هي ذكري عطرة مباركة تقتضي الاحتفال والتذكير بها لما نكنه جميعا من تعظيم وتوقير لمقام سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وتأتي ذكري المولد النبوي الشريف هذا العام في يوم السبت الموافق 12 من ربيع الأول، إذ يفضل البعض أن يحيي هذه الذكري العطرة بالصيام والقيام، وهناك العديد من التساؤلات حول هل يجوزصيام يوم المولد أم أن هذا حرام كما يظن البعض؟

حكم صيام يوم السبت منفردا احتفالا بمولد النبي

وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بوزارة الأوقاف إن هناك طرق متنوعة لتعظيم مقام سيدنا رسول الله في هذه الذكري المباركة وأهمها إحياء سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة في كل يوم وخاصة في هذا اليوم الطيب الذي نحتفل فيه فنكثر من الصلاة عليه أو أن يجتمع الأهل والأقارب والأصحاب لصلة الرحم والذكر وغيرها مما أمرنا به رسول الله في سنته الشريفة.

وتابع: لعل أهم ما نستن به من سنة رسول الله هو الصيام الذي هو في أصله شعيرة هامة وعبادة محببة لكل مسلم في تقربه لله طلبا للمغفرة ورفعا للدرجات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا).

وأوضح الشيخ خالد الجمل في تصريحات لـ«الوطن»، أن البعض قد يظن أن صيام يوم احتفالنا بذكري مولد النبي هو أمر واجب علي كل مسلم وهذا ليس صحيحا، أما عن هذا السؤال فنجيب عنه من طريقين:الأول هو حكم صيام يوم السبت منفردا في غير الفريضة، حيث اختلف الفقهاء في حكم صيامه فيه بين الإباحة والكراهة فممن قال بالإباحة المالكية والأوزاعي وغيره، وقال الجمهور بإباحة صيام يوم السبت منفردا في حال وافق يوم اعتاد المرء صيامه من غير الفريضة.

هل يجوز صيام يوم ذكري مولد سيدنا محمد؟

وأضاف «الجمل» نجيب عن الشق الثاني من السؤال وهو هل يجوز صيام يوم ذكري مولد سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ قائلا:" نحاول أن تقتضي بهدي وسنة رسولنا الكريم متي كانت قابلة لذلك بما يناسب الحال"، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صيامه في يوم من الايام فقال كما جاء في الحديث (ذاك يوم ولدت فيه) لذلك كان هذا الحديث من أهم أدلة القائلين بجواز صيام هذا اليوم خاصة لمن اعتاد صيامه كما ذكرنا سابقا علي عكس بعض من قال بعدم الجواز.

وأشار الي أن دار الافتاء المصرية قد أخذت بالرأي القائل بإباحة صوم يوم ذكري مولد سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم احتفاء بذكراه العطرة واقتداء بسنته الشريفة حتي ولو وافق اليوم صيام السبت منفردا فلو أستطاع المسلم أن يصوم مع السبت يوما قبله أو بعده كان قد جمع الأفضل واستفاد من الفضل والأجر العظيم بصيامه وقيامه ومن لم يستطع إلا صوم يوم السبت منفردا لما اعتاد عليه عند احتفاله بمولد سيدنا رسول الله.