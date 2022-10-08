انطلاق الأسبوع الدعوي «ميلاد أمة» اليوم من مسجد الإمام الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق الأسبوع الدعوى للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، بمناسبة الاحتفال بمولد سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم).

الأسبوع الدعوي «ميلاد أمة» بمسجد الإمام الحسين

وينطلق الأسبوع الدعوي من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، بدءا من اليوم وحتى الأربعاء 12 من أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة كبار العلماء، وكبار القراء والمبتهلين.

وحددت الأوقاف الموضوعات التى ستتناولها، خلال الاسبوع الدعوى بمسجد الإمام الحسين، وموضوع اليوم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، ويلقي المحاضرة الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور خالد صلاح مدير مدرية أوقاف القاهرة، والشيخ أحمد نعينع قارئاً والشيخ محمد على جابين مبتهلاً.

مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تنطلق الجلسة الثانية لمقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بمسجد الإمام الحسين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ مجالس القراءة لكبار الكتاب في حضور الجمهور من شأنه تشجيع الناس في الإقبال على حفظ القرآن وسماع الأصوات الحسنة، وتميزت مصر بعمالقة القراءة في الماضي ولديها في الحاضر من لا يقلون عبقرية عن السابقين.

وأضاف أن إقامة المقارئ القرآنية في ربوع مصر تأتي في إطار منهج الأوقاف الدعوى والتثقيفي الذي يتضمن الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، واكتشاف الأصوات الحسنة وتقديمها للعالم وكذلك إعادة دولة الإنشاد الديني.

ويرأس المقرأة الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، ويحضرها القارئ الطيب أحمد نعينع، والشيوخ محمود محمد الخشت، طه النعماني، ياسر الشرقاوي، أحمد تميم المراغي، محمد فتح الله بيبرس، يوسف حلاوة، فتحي عبدالمنعم خليف هاني الحسيني، وأحمد عوض أبوفيوض.