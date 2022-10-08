محافظ شمال سيناء: إنشاء وتجديد 22 مدرسة بتكلفة 240 مليون جنيه

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة عازمة على إحداث تنمية تعليمية كبيرة وحقيقية في سيناء، من خلال بناء المدارس وتوفير السبل التعليمية الحديثة للطلاب.

بناء 22 مدرسة في شمال ووسط سيناء

وأضاف محافظ شمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم بناء 22 مدرسة بمدن وقرى محافظة شمال سيناء «جديدة وإحلال وتجديد»، موضحا أن هناك مدارس تم تزويدها بفصول جديدة، خاصة المدارس التي زاد بها عدد التلاميذ، وكان يجب أن يكون هناك تطوير في تلك المدارس بالعريش والشيخ زويد.

وتابع محافظ شمال سيناء، أن تكلفة بناء المدارس بلغت 240 مليون جنيه خلال العام الحالي، وهناك أعمال صيانة تتم في 14 مدرسة جنوب وغرب الشيخ زويد، وتم تسليم 4 مدارس، وهناك 10 مدارس أخرى جار العمل بها، موضحا استمرار أعمال التطوير والتعمير والبناء، خاصة في القرى العائدة.

10 مدارس في جنوب الشيخ زويد ورفح

وقال محافظ شمال سيناء: «كنا حريصين أن يدرس طلاب القرى العائدة في منشآت جيدة لم تتضرر، وعملنا على تزويد أعداد الطلاب في الفصول، كما أن هناك مدارس بنظام الفترتين، وذلك لمدة 4 أشهر تقريبا حتى تنتهي المدارس الأخرى من عملية الصيانة والبناء، والتي يبلغ عددها 10 مدارس».