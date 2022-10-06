«اتصالات النواب»: إمداد جميع مدارس الجمهورية بأجهزة الفايبر لتقوية الإنترنت

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عملها في متابعة توصيل الفايبرات إلى المدارس في جميع أنحاء الجمهورية، عقب فوزه برئاسة اللجنة، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

دعم المدارس إلكترونيا

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»: «نأمل في إنجاز هذا الملف في وقت قريب، لاسيما أنه يتماشى مع الدولة الرقمية»، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات قطعت شوطا طويلا في إمداد كثير من المدارس بأجهزة الفايبر لتقوية شبكات الإنترنت، ومن المتوقع أن يجرى الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الجاري.

أهداف صندوق مصر الرقمية

وأشار النائب أحمد بدوي، إلى عدد من القوانين التي سيجرى مناقشتها في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، ومن بينها مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، المقدم من الحكومة.

وأكد «بدوي»: «هذا القانون يتواكب مع البنية الرقمية التي تشهدها مصر، كما يعمل على الترويج ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة، ودعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية».

مشروع قانون المعاملات الإلكترونية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المجلس سيكون على استعداد لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، بحيث ينظم عملية التجارة الإلكترونية عبر منصات التسوق، وكذلك يُفعل من استخدام التوقيع الإلكتروني.