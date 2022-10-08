لجنة حماية الطفل في سوهاج تطلق ندوات توعية في مدارس الإعدادية

أعلن أبوالسعود الديب مدير لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام في سوهاج، إطلاق ندوات توعية ضد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، طبقا لأحكام قانون الطفل المصري.

بداية الندوات 15 أكتوبر

وقال الديب، لـ«الوطن»، إنّ وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام ستنفذ الندوات بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والإدارة الصحية وإدارة الفتوى والوعظ بمركز دار السلام، بداية من السبت 15 أكتوبر داخل المدارس الإعدادية بمركز دار السلام.

إعلان مواعيد الندوات تباعا

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد كل ندوة تباعا قبل موعدها بأيام عقب تحديد المدرسة المستهدفة، إذ تتم التوعية لأول مرة داخل مدارس المرحلة الإعدادية، وسبق ذلك توعية داخل المدارس الثانوية التجارية في مركز دار السلام.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الأطفال

يذكر أن لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام تستقبل الشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على رقم شكاوى الطفل 16000 أو عبر زيارة مقر اللجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام طوال 24 ساعة.