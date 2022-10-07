محافظ شمال سيناء يزرع أشجار الفواكه بمدارس جنوب الشيخ زويد: «لازم نخضرها»

كانت مبادرة «اتحضر للأخضر» حاضرة بقوة في احتفالات محافظة شمال سيناء، بنصر أكتوبر المجيدة في الذكرى 49 التي تشهدها المحافظة.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لـ«الوطن»، إنّ المحافظة ركزت في جميع احتفالاتها، على ضرورة زرع أشجار اللوز والزيتون والفواكه في جميع الأماكن، إذ جرى إعطاء تعليمات بزراعتها بأسوار المدارس جنوب الشيخ زويد ورفح، وبالطرق السريعة بين العريش وبئر العبد، وبين العريش والشيخ زويد.

المحافظ يزرع الثمار بمدارس جنوب الشيخ زويد

وأضاف «شوشة» أنه زرع أشجار مثمرة منذ يومين في مدارس أبو رفاعي والوحشي جنوب الشيخ زويد، وأعطى تعليمات بزرع الأشجار المثمرة بجميع الأنحاء: «لازم نخضرها».

فيما قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إنّ المحافظ زرع أشجار جوافة وليمون بطريق الشيخ زويد أبو رفاعي والوحشي جنوب المدينة وريها، مؤكدًا أنه سيتابع هذه المزروعات بنفسه.

وأضاف «عرادة»، أن مجلس المدينة زرع أشجار زيتون على جميع مداخل المدينة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة.

توزيع 40 ألف شجرة زيتون على المزارعين

وقال عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه جرى توزيع 40 ألف شتلة زيتون على أهالي القرى جنوب المدن، وذلك بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء، ومجالس المدن بالمحافظات، بهدف تغيير المنطقة من صحراء جرداء إلى واحة خضراء تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية.