تفاصيل إنقاذ سلحفاة من النوع النادر.. علقت في شباك الصيادين بمرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم إنقاذ سلحفاة من النوع النادر من شباك الصيادين، وجرى إطلاقها مرة أخرى إلى البحر، وهي من فصيلة صقرية المنقار، وكانت علقت بشباك الصيادين قبل النجاح في تحريريها، وبحسب حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الانقاذ البحري، فإن عدد من الغطاسين كانوا في رحلة غطس بشواطيء مرسي علم، وعثروا على سلحفاة صغيرة الحجم من نوعية فصيلة صقرية المنقار، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن الغطاسين نجحوا في تحرير السلحفاة وعودتها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعة.

مرسى علم بيت السلاحف

ومن جانبه أشار الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن شواطئ مرسى علم هي بيت السلاحف إذ يعيش بها أنواع كبيرة، منها من الأنواع النادرة التي أوشكت على الإنقراض، والتي يأتي إليها السائحون الأجانب لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس ورؤية السلاحف النادرة، ولذا تحرص أجهزة البيئة بالبحر الأحمر على تحريم صيدها وتصدر عقوبات على المخالفين.

وأضاف كمال أن شواطئ مرسى علم شهدت قبل 3 شهور واقعة مماثلة، إذ نجح أحد حراس الشواطئ في إنقاذ سلحفاة عالقة في الشباك وجرى إعادتها وسط تصفيق وإعجاب السائحين في لفتة طيبة تعكس الاهتمام بالكائنات البحرية النادرة، التي يأتي إليها السائحون لمشاهدتها.