«مهرجان فواكه وحفلات موسيقية».. انتعاشة سياحية على شواطئ مرسى علم (صور)

تشهد منتجعات وفنادق مرسى علم انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وتنوع الأسواق السياحية الوافدة عبر مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، حيث أكثر من 12 جنسية أجنبية توافدت على شواطئ مرسى علم، حيث تشهد الشواطئ احتفالات ومهرجانات متنوعة مثل مهرجان الفواكه ومهرجان الفوم َومهرجان الألوان بهدف تنشيط السياحة وجذب مزيد من السائحين على الشواطئ.

مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم

وشهدت شواطئ مرسى علم مهرجان الفواكه باستخدام حوالي طن ونصف من الفواكه الطازجة والمتنوعة مثل المانجو والموز والكانتلوب والعنب والتين والجوافة والرمان والبرقوق، والتفاح وعصائر طازجة وتورتة الفواكه بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط استمتاع السائحين على أنغام الموسيقي والرقص والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان الفواكه لتنشيط السياحة

وحسب عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات، فإن الفنادق تحرص على عمل مهرجانات للسائحين على الشواطئ المفتوحة بهدف تنشيط السياحة وجذب مزيد من السائحين، خاصة أن التقاط السائحين الصور التذكارية ونشرها خلال وسائل الميديا هو خير وسيلة لتنشيط السياحة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المهرجانات تتم بصفة أسبوعية مثل مهرجان الفواكه ومهرجان الفوم ومهرجان الألوان ومسابقات متنوعة ومختلفة.