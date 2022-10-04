تورتة وعصائر.. مواطنون يحتفلون بالعيد الوطني الألماني في مرسى علم: مصر جميلة

لايقتصر تنشيط السياحة على الطرق التقليدية فهناك أخرى مبتكرة منها الاحتفال بالمناسبات والأعياد التي تهم السائح الأجنبي فيشعر بأنه في بلد يراعي كافة تفاصيل راحته وسعادته، وهو ما فعلته الفنادق والمنتجعات السياحية بشواطئ بمنطقة «مرسى علم»، حيث احتفلت بالعيد الوطني ألمانيا كوسيلة لإدخال البهجة والسرور على نفوس السائحين الألمان الذين لم يسعفهم الحظ أن يكونوا فى وطنهم في تلك اللحظات.

فقرات فنية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الألماني

فقرات موسيقية وفنية، وتورتة وحلوى، تلك كانت مظاهر احتفال الفنادق والمنتجعات بمشاركة الآلاف السائحين على الشواطئ، فضلا عن مسابقات متنوعة وسط فرحة واستمتاع السائحين على أنغام الموسيقى: «حبينا نفرحم ونقولهم مصر الجميلة وانتم في بلدكم»، قالها مدير أحد الفنادق لـ«الوطن».

أزياء بألوان علم ألمانيا وإعداد تورتة وعصائر بلون العلم الألماني، هكذا ارتدى العاملون في الفنادق واحتفلوا بالأجانب وسط تفاعل جميع السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية: «شاركناهم فرحتهم».

توافد السياح الألمان على شواطئ مرسى علم.

لم تكن المرة الأولى هي التي يحتفل العاملون في الفنادق بالأعياد والمناسبات الخاصة بالأجانب وفق عاطف عثمان، مدير عام المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات: «الفنادق تحرص دائما على مشاركة السائحين الأجانب أعيادهم والمناسبات الوطنية في إطار تشجيع وتنشيط السياحة، و مشاركة السائحين الألمان احتفلاتهم. يتوافد السائحون الألمان بالآلاف على مرسى علم عبر عشرات رحلات الطيران يوميا لقضاء إجازاتهم على الشواطئ حيث تأتي السياحة الألمانية في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى شواطي مرسى علم، وفقا لـ«عثمان».

الاحتفال بالعيد الوطني الألماني

الاحتفال باليوم الوطني الألماني جاء بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب وشملت الاحتفالات فقرات موسيقية متنوعة وألعاب ألمانية ورقص السائحين الأجانب على أنغام الموسيقى وارتدي العاملون بالقطاع السياحى زي بعلم ألمانيا وتم إعداد تورتة طولها 3 أمتار بعلم ألمانيا وعصائر طازجة بلون العلم الألماني، وفقا لـ«عثمان».