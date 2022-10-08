انطلاق مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين اليوم

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تنطلق اليوم فعاليات مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

مقرأة كبار القراء برواية ورش من مسجد الإمام الحسين

يرأس المقرأة الدكتورعبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، يحضرها القارئ أحمد نعينع، والشيوخ محمود محمد الخشت، طه النعماني، ياسر الشرقاوي، أحمد تميم المراغي، محمد فتح الله بيبرس، يوسف حلاوة، فتحي عبدالمنعم خليف هاني الحسيني، وأحمد عوض أبوفيوض.

مجالس القراءة لكبار الكتاب في حضور الجمهور

وفى وقت سابق، صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنّ مجالس القراءة من شأنه تشجيع الناس في الإقبال على حفظ القرآن وسماع الأصوات الحسنة، وتميزت مصر بعمالقة القراءة في الماضي ولديها في الحاضر من لا يقلون عبقرية عن السابقين.

وأضاف أن إقامة المقارئ القرآنية في ربوع مصر تأتي في إطار منهج الأوقاف الدعوي والتثقيفي الذي يتضمن الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، واكتشاف الأصوات الحسنة وتقديمها للعالم وكذلك إعادة دولة الإنشاد الديني.