المنوفية تواصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. إقبال كبير على الملاهي

لم يتوقف أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية عن الاحتفال بمولد النبوي الشريف، وسط حالة من الفرحة والبهجة تسيطر على الجميع والقرى المجاورة التي يبلغ عددها 44 قرية.

الاحتفالات مستمرة

تستمر هذه الاحتفالات خلال اليومين المقبلين، ويتوافد الأهالي على الملاهي في مدينة تلا، واصطحاب أطفالهم الصغار للترفيه عنهم خلال هذه الأيام بجانب الذهاب إلى حلقات ذكر رسول الله في الخيم والمساجد.

إقبال وازدحام على الملاهي

وقال بلال محمد أحد أهالي تلا، لـ«الوطن»، إن هناك مظاهر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال ركوب المراجيح والملاهي وعادة سنوية بالنسبة للأهالي جراء إدخال الفرحة على قلوب أولادهم والترفيه عليهم، مشيرًا إلى أن هناك ازدحام شديد في هذه الأيام للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفالات أهالي المنوفية

وشهدت مراكز وقرى محافظة المنوفية، احتفالات بمولد النبوي الشريف جميعها تهدف إلى ذكر رسول الله والاحتفاء بمولده، من خلال إقامة الخيم ودعوة المبتهلين والقراء لذكر رسول الله، وجرى الاحتفال بالمولد النبوي عن طريق استخدام السيوف والرايات والسير بها في الشوارع.