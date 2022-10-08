السيسي يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي: يوم أشرق نور النبوة الخالدة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف قائلًا «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام».

رئيس الجمهورية: الرسول كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة

وأضاف الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجًا فريدًا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا.. كل عام وأنتم بخير».