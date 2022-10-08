البيئة: وسائل النقل وحرق المخلفات من أسباب التغيرات المناخية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، إن قطاع النقل أحد المصادر الرئيسة لتلوث الهواء، وأحد أهم المؤثرين على ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتسبب في تلوث الهواء بالقاهرة بنسبة 26%.

كلما زادت الكثافة السكانية زادت المصادر الملوثة للطقس

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، خلال تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «يظهر لنا حجم التماثل الذي من الممكن أن يمثله ويؤثر به هذا القطاع بصفة عامة على مستوى التلوث، عندما نتحدث عن وسائل النقل العامة والمركبات الخاصة».

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة أنه بالنسبة للمدن الحضرية، كلما زادت الكثافة السكانية زادت المصادر المرتبطة بهذه الكثافة من عمليات نقل ومركبات وصناعة واستغلال للموارد والطاقة، وبالتالي ارتفاع نسب التلوث.

حرق المخلفات أحد مصادر تلوث الهواء

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتوعية الهواء بوزارة البيئة، إلى أن حرق المخلفات بصفة عامة يعد أحد المصادر الرئيسة لتلوث الهواء نتيجة الحرق المكشوف بكميات ضخمة من مخلفات زراعية نتيجة لحصاد الأرز، مشددًا على أن تأثير حرق المخلفات الزراعية سلبي على جودة الهواء.