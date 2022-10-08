رواد مسجد يحتفون بإمام مسجد في بني سويف بعد تكريمه من الرئيس

أحتفل مجلس إدارة ورواد مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بإمام وخطيب المسجد الشيخ صالح أبو القاسم، عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف.

إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز تحتفل بإمام المسجد

ووجه المستشار احمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد، تحية إعزاز وتقدير للشيخ صالح أبو القاسم على جهوده الدعوية، ومساهمته الواضحة في تسهيل ودعم العمل الدعوي بجانب المساهمة الفاعلة في التوجيه المعنوي والتوعية لرفع الوعي الوطني والمجتمعي لدى المواطن، من خلال جهود المعنيين من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والمؤثرين والناشطين في مجال العمل المجتمعي البناء.

رواد مسجد عمر بن عبد العزيز يلتقطون الصور التذكارية مع الإمام

وهنأ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رواد المسجد الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب المسجد، والتقطوا الصور التذكارية معه، معربين عن شكرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائما على تحفيز وتشجيع الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات والميادين، معربا عن فخر أبناء بني سويف بتكريم ابنها الشيخ صالح من القيادة السياسية، متمنيا له مزيدا من التميز.

الرئيس السيسي يكرم إمام مسجد في بني سويف

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كّرم عددا من العلماء والمتميزين خلال المشاركة في احتفالية المولد النبوي الشريف، الأربعاء الماضي، التي أقامتها وزارة الأوقاف، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تقديرا لجهودهم الدعوية وترسيخ مفاهيم الدين الصحيحة والسمحة.

وتضمن التكريم الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، تقديرًا لجهودهم الدعوية وترسيخ مفاهيم الدين الصحيحة والسمحة، وتفوقه في النشاط الصيفي بالمسجد مع مجلس الإدارة بتحفيظ أكثر من 600 طفل القرآن الكريم.