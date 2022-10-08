انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي: مناسبة مباركة

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة».

وأضافت قرينة الرئيس: «سلام الله على نبینا الكریم، داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالي مصر.. كل عام وأنتم بخیر».