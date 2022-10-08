انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي: مناسبة مباركة
كتب:
نرمين عفيفي
12:13 م | السبت 08 أكتوبر 2022
السيدة انتصار السيسي
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وكتب السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة».
وأضافت قرينة الرئيس: «سلام الله على نبینا الكریم، داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالي مصر.. كل عام وأنتم بخیر».