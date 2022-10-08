«الداخلية»: ضبط 1521 قضية تموينية في يوم واحد 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1521) قضية تموينية متنوعة من بينها :

433 قضية بيع بازيد من السعر

ضبط (433) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (89٫563 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – لحوم – أعلاف" - 4800 قطعة "مخبوزات – 468 قطعة مستحضرات تجميل" - 11581 عبوة سجائر) ، وكذا (718) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 46 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 5 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 11 قضية توقف عن الإنتاج – 559 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (7٫700 طن دقيق بلدى مدعم – 5950 رغيف – 430 بطاقة) ، وكذا ضبط (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫150 طن "سكر تموينى مدعم" – 32100 لتر مواد بترولية - 50 عبوة "زيت تموينى" – 22 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (101٫413 طن – 11581 عبوة سجائر – 32100 لتر مواد بترولية – 5950 رغيف بلدى مدعم – 4800 قطعة "مخبوزات – 468 قطعة مستحضرات تجميل – 430 بطاقة تكوينية ذكية - 22 إسطوانة بوتاجاز - 50 عبوة "زيت تموينى").. كان أبرزها الآتى :

التلاعب بمنظومة التوريد

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التموين التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت (185٫920 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها الآتى :ضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة البحيرة) لتخزينه كمية قدرها (100 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .ضبط مالك (مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينه كمية قدرها (30,030 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .