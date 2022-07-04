التموين: حملات تفتيش يومية على منافذ البقالين والمخابز تزامنا مع عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن حملات يومية مكثفة على منافذ البقالين والمخابز البلدية ومحطات البنزين، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين والتيسير عليهم خلال موسم العيد.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة منافذ السلع

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة للتواصل ومتابعة غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات؛ من أجل الوقوف على مدى توافر وضخ السلع في منافذ ومجمعات وزارة التموين، فضلا عن التأكد من سير العمل بانتظام في محطات البنزين التي تشن لها مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزراة حملات تفتيش عليها للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات.

تكثيف ضخ السلع الأساسية لمنافذ البقالين

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتكثيف ضخ السلع الأساسية لمنافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتقوم حاليا بصرف التموين للمواطنين أصحاب البطاقات عن شهر يوليو 2022، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا لمخازن الجملة التابعة لها 4 آلاف طن من السكر و3 آلاف طن من الزيت وألف طن من الأرز وألف طن من المكرونة من أجل سد احتياجات المواطنين وصرف المقررات التموينية المستحقة لهم.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وقامت وزارة التموين بداية من الأسبوع الجاري بتكثيف ضخ اللحوم بأنواعها لفروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، إذ طرحت الوزارة اللحوم بأسعار مخفضة، وجاءت كالتالي:

** سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيها.

** سعر كيلو اللحم الطازج السوداني 115 جنيها.

**سعر كيلو اللحم الضأن المُبرد 130 جنيها.