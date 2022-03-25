«التموين» تشن حملات تفتيش على أسعار الخبز الحر غدا

تبدأ، وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا السبت بالتنسيق مع المحليات في شن حملات مكبرة؛ لمتابعة تطبيق قرارها في الأسعار الجديدة التي أقرتها الوزارة والخاصة بسعر العيش الحر «السياحي».

الأسعار في مكان واضح

وشدد القرار على أن الأسعار الجديدة يجب أن تكون في مكان واضح وبأسعار واضحة لا تحتمل اللبس حتى لا يتعرض صاحب المخبز للعقوبات المقررة من قبل رئيس مجلس الوزراء والمتمثلة في الغرامة التي تبدأ من 100 ألف جنيه.

وأكد وزير التموين خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي أنه بدءًا من يوم السبت المقبل سيتم توقيع العقوبة على المخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبر الحر، وغير الملتزمة بالأوزان والأسعار المقررة والتي تشمل 50 قرشًا و75 قرشًا و100 قرشًا.

أسعار الخبز السياحي

- سعر رغيف الخبز الحر وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

- الرغيف وزن 65 جرامًا بـ75 قرشًا.

- الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

- كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

سعر الفينو

- رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

- رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

- رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

من ناحية أخرى أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً انتهت فيه إلى تأييد حكم صادر من محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمتضمن تحويل حصص الدقيق البلدي المقررة لمستودع الدقيق ملك «ف. ر» بمركز ومدينة إيتاي البارود وملاك مستودعات آخرين بمراكز ومدن محافظة البحيرة، إلى المخابز البلدية المستجدة.

وجاء هذا الحكم عقب تصرف أصحاب المستودعات في الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر ببيعها في السوق السوداء، ومخالفات أخرى تتمثل في عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في بعض مستودعات الدقيق، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش