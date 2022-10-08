المصيلحي: 64 مليون مستفيد من بطاقات التموين بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي تمّ صرف الزيادات الجديدة على بطاقات التموين بزيادة 100 جنيه للأسرة الواحدة على البطاقة وزيادة 200 جنيه للأسرتين أو 3 أسر وزيادة 300 جنيه للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 3 أسر.

زيادة الدعم له أثر كبير على المواطنين

وأوضح وزير التموين في حواره مع الكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، أنَّ متوسط الزيادة 50% على الدعم لحاملي بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنهم يمثلون ما يقرب من 50% من حاملي بطاقات التموين.

وقال وزير التموين، إنَّ المواطن المستفيد من الدعم يستطيع الحصول على منتجات من زيت وسكر وغيره بقيمة الدعم الذي حصل عليه، مؤكّدًا أنَّ هذا القرار كان له عظيم الأثر لدى المواطنيين، لافتًا إلى أنَّ هذا الدعم مستمر حتى شهر فبراير المقبل.

الأسر المستفيدة من بطاقات التموين

وحول تكلفة زيادة الدعم للاسر الأكثر احتياجًا المستفيدة من بطاقات التموين خلال الـ6 أشهر المقبلة، قال المصيلحي إنَّ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية يبلغ 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، ما يعادل 3 مليارات جنيه شهريًا.

وأِشار إلى أنَّ زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، تبلغ تكلفتها التقريبية نحو 900 مليون جنيه أي أنَّ قيمة الزيادة 30%، وبالتقريب زيادة مليار جنيه شهريا، لافتًا إلى أنَّ القيمة الفعلية التي تمّ اعتمادها في الموازنة لزيادة التموين خلال الـ6 أشهر هي 5.5 مليار جنيه .