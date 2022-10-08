أمين عام مساعد «مستقبل وطن»: مبادرة «ابدأ» جاءت في توقيت مهم

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، بدور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، مؤكدا أنها من الخطوات المهمة جدا، وقال: «هي من الخطوات المرجوة، فضلا عن أن الرئيس السيسي كان دائما ما يشير إلى أهمية الصناعة الوطنية التي تساهم في رفعة الوطن، ويدعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر».

كما أشار إلى أهمية التوقيت الذي أُطلقت فيه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، قائلا: «أُطلقت المبادرة في وقت مهم، فنحن نشهد عددا من الأزمات العالمية المختلفة، التي أكدت لنا أهمية وجود صناعة وطنية تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين من السلع المختلفة، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير».

«ابدأ» وبناء الجمهورية الجديدة

ولفت الأمن العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» يأتي ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، حيث إن تقدم الدول وتطورها يأتي من خلال تطوير والارتقاء بالصناعة والزراعة قبل أي شيء، وقال: «شهدنا تطورات عدة في مجال الزراعة وها نحن نبدأ العمل على تطوير الصناعة المصرية».

وأضاف هلال: «لقد قطعنا مسافة كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة في قطاعات مختلفة كالزراعة والبنية التحتية وغيره، وها نحن ذا نعمل على تطوير الصناعة، بالتالي يمكن القول إن مصر قد دخلت في الجمهورية الجديدة».

المبادرة تستهدف الارتقاء بمجال الصناعة المصري

تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» من أجل الارتقاء بمجال الصناعة المصري، والذي يعود بالنفع على الدولة، وهي تستهدف إضافة استثمارات جديدة في مجال الصناعة المصرية، فهي تهدف في الأساس إلى دعم البحث والتدريب في مجال الصناعة، وتعمل على تجميع المصنعين المتنافسين لتوطين الصناعة.