«الصحة» توجه بسرعة تحويل مستشفى شرم الشيخ لـ«صديقة للبيئة» قبل قمة المناخ

تابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لتحويلها إلى أول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة» في مصر، تزامنًا مع استعدادات استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتفقد "السبكي"، أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية للتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي، عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمخلفات الخاصة بالرعاية الصحية، وتطبيق كافة معايير تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل تلوث البيئة وتحقيق الاستدامة.

رفع كفاءة أقسام الطوارئ وغرف الرعاية المركزة

وخلال الجولة تفقد «السبكي» آخر تطورات مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الصغرى، والدفع بالأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية؛ لرفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفى للمشاركة في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ ضمن خطة وزارة الصحة، مؤكدًا توفير ممرات واسعة للاستقبال والدخول، وأماكن جيدة للتسجيل وانتظار المرضى وإدارة الطوارئ وغرف للإنعاش والملاحظات والفرز للمرضى، ووضع اللوحات والعلامات الإرشادية بشكل متطور وواضح.

رئيس الهيئة يثني على المجهودات المبذولة بالمستشفى

وأثنى «السبكي» على المجهودات المبذولة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووجه بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والخطط التطويرية وفقًا للأكواد والمعايير العالمية الأوروبية والأمريكية، مؤكداً على أهمية وضع اللمسات الجمالية ضمن أعمال التطوير، بما في ذلك الأثاث والمفروشات والديكور، وغيرها من اللمسات التي تعكس الخدمات الفندقية والاهتمام بتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، بما يضمن الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، واستثمار الحدث في الترويج لأهم مشروعات هيئة الرعاية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر».

ووجه رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة لها، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على النظام الصحي، الذي بدأ يتعامل بجدية معها، خاصة وأن ما يحدث من تغيرات مناخية على كوكب الأرض، يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وكان لا بد من تضافر وتكاتف الجهود والعمل الجماعي عليها.

وأكد، نعمل جاهدين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للتجهيز والاستعداد الجيد للمؤتمر، وبما يتناسب مع استضافة مصر الحدث الأهم عالميًا في 2022 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، الحدث الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، والعالم أجمع.