«الرعاية الصحية» تطلق مبادرة لتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم

انطلقت فعاليات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتسليم الأدوية لمستحقي الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل بالإسماعيلية، الذين تخطى عددهم 14 ألف منتفع.

توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

وأضاف بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، من مرضى السكري والضغط وغيرهم من المسجلين بمراكز ووحدات طب الأسرة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية في منازلهم.

وأوضح أنه تم البدء في صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال أيام إجازات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، واحتفالات المولد النبوي الشريف، طبقًا لجداول محددة للصرف بهدف التيسير على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

توفير الخدمات لمنتفعى التأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، وتسهيلًا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقي الخدمات بما يضمن حصولهم على جرعات الأدوية المقرر صرفها لهم دون أى تأخير.

أوضح أن الهيئة حريصة على متابعة أصحاب الأمراض المزمنة، والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة الدورية لهم، داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، منوهًا أن العمل مستمر بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءًا، سواء العيادات التخصصية أو عيادات طب الأسرة وكذلك صرف الأدوية، فيما تم تفعيل خدمات مكاتب كبار السن داخل كافة مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تيسيرًا على أهالينا من كبار السن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.