جامعاتنا تتحول للأخضر.. استراتيجية وخطة أبرزها إنهاء التعاملات الورقية

ما بين التوسع من المساحات الخضراء أو تقليل التعاملات الورقية والتحول الإلكتروني لكل الخدمات وطرق التعليم، وضعت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة استراتيجيتها لتواكب توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتحول للأخضر وتماشياً مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن هناك عددا من الخطط والأهداف المرجو تحقيقها من قبل القطاعات خلال الفترة المقبلة تهدف إلى التحول للأخضر والاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة.

استراتيجية التحول للأخضر

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة بدأت منذ فترة في تطبيق استراتيجية التحول للأخضر من خلال التحول الرقمي الكامل لخدماتها بمختلف، بما فيها التحول الرقمي لطرق الدراسة والمناهج الدراسية من خلال إلغاء الكتاب الورقي وتحميل المناهج الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، وكذلك إلغاء غالبية التعاملات الورقية في التقديمات والتحويلات وغيرها من الأمور التي تتماشى مع استراتيجية التحول للأخضر والتي تجاوز نسب تطبيقها الـ90%، بجانب التوسع من المساحات الخضراء بحرمي الجامعة والجامعة الأهلية.

الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور مسعد سلامة، الأستاذ بجامعة المنصورة والمسؤول عن استراتيجية وخطة الجامعة في التحول للأخضر، أن الجامعة وضعت خطة جعلتها من أولى الجامعات في الاقتصاد الأخضر، والمتمثلة في المساحات الخضراء التي تزيد عن نصفها، وكذلك عدد الأشجار التي جعلتها رئة لجامعة المنصورة والمدينة كاملة بما أنها داخل الكتلة العمرانية، مضيفاً أن عددا من الكليات اتجهت لإنتاج خلايا شمسية متحركة بحيث يمكن الاستفادة منها في أقل كمية من الضوء والاشتراك مع بعض الجهات المحلية في تطوير مصادر الطاقة لـ«مواقف السيارات» بتحويل اعتمادها على خلايا شمسية، وتقليل مصادر الطاقة وتغيير اللمبات، بجانب التحول الرقمي الكامل للكليات وإلغاء الكتب والتعاملات الورقية.

وأضاف مسعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة مسؤولة عن 6 جامعات في التحول الرقمي، خاصة وأن غالبية التعاملات أصبحت إلكترونية وامتحانات دون أوراق، مؤكداً أن الجامعة في إطار التحول للأخضر تقوم بجهد غير مسبوق فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أو التحول للأخضر.

وتابع أن الجامعة تتبنى التنمية المستدامة المتوازنة والمتكاملة والعادلة المستمرة التي تراعي البعد البيئي في جميع المشروعات وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة والمحققة للاقتصاد الأخضر المحافظ على مدى مساهمة الأنشطة الاقتصادية بالجامعة على التغيرات المناخية والاحترار العالمي، من خلال التنمية الخضراء والمحافظة على المساحات الخضراء بالجامعة، إذ تحافظ جامعة المنصورة على المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي وتتوزع المساحات الخضراء في 24 منطقة بجميع أجزاء الجامعة بمساحة 268644 مترا مربعا، ويبلغ نسبتها 26.6% من مساحة الجامعة، ويتوافق ذلك مع الاستجابة للمشكلات التي يواجهها العالم حالياً، والتي تدخل ضمن اهتمامات الاقتصاد الأخضر (التغيرات المناخية – الأمن الغذائي – الطاقة – المياه) .

وأوضح أن الجامعة اتجهت لتوفير الطاقة بأساليب متعددة ومتنوعة من خلال التحول إلى استخدام وسائل الإنارة الموفرة للطاقة في معظم مباني الجامعة والاتجاه للبدء في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بمناطق مختلفة من الجامعة وببعض الكليات، وتوفير المياه بتطبيق نظم الري الحديثة بالرش والتنقيط في حدائق الجامعة المختلفة وإجراء عمليات الصيانة المستمرة لكل متطلبات استهلاك المياه بمباني الجامعة المختلفة، ويوجد بعض المشاريع والأبحاث لتطوير نظم الخلايا الشمسية بما يحقق اقتصاديات معرفة لهذه المشروعات.

ونظمت الجامعة العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالتغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر ومنها على سبيل المثال تنظيم أكثر من 20 ندوة داخل الجامعة وخارجها للتوعية بالتغيرات المناخية وأسبابها وأخطارها وطرق التكيف والمواجهة ومؤتمر دولي عن التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعة في إطار التحول للأخضر انتهجت استراتيجية زيادة المساحات الخضراء وكذلك زيادة حملات التوعية والندوات وغيرها من الفعاليات التي تتماشى مع ضرورة التوعية بأهمية الاستعداد ومجابهة التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، أكد إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس امناء جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مؤسسة الجامعات لديها استراتيجية في التحول للأخضر والتنمية المستدامة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة في التعامل مع التغيرات المناخية وتماشياً مع استضافة جمهورية مصر العربية خل شهر نوفمبر المقبل لمؤتمر المناخ cop 27.