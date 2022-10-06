ندوات توعوية بجهود مبادرة «حياة كريمة» في الجامعات الحكومية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عدة ندوات توعوية بالجهود التنموية والشبابية للمبادرة، ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات.

وورد في بيان عن المؤسسة، أن البداية كانت بندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان: «التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي "حياة كريمة»، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات.

ندوات بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها

وتوالت الندوات بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية والتي تنظم في كافة محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والجهود التنموية المبذولة على الارض.

استجابة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني

يأتي ذلك تزامنا مع استجابة المبادرة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الذي تأتي مؤسسة حياة كريمة كأحد مؤسسية.

وتتم هذه الندوات بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.