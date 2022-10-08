القصة الكاملة لتفجير جسر كريتش «شريان الحياة» بين روسيا والقرم.. ماذا حدث؟

وقع صباح اليوم انفجار هائل طال جسر كيرتش، الذي يعد الرابط الوحيد بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، وبحسب مسؤولين روس فإن انفجار شاحنة نجم عنه اشتعال النيران في سبعة صهاريج وقود على أحدى القطارات المتجهة نحو القرم.

تسبب الانفجار في انهيار أجزاء من الجسر؛ مما أدى إلى تعطل حركة السير في قطاعي السيارات والقطارات، بحسب ما ذكرت وكالة «سي إن إن». في حين قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية أنه لا توجد توقعات محددة حتى الآن بشأن موعد ترميم الجسر.

تشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الحادث

من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على الموقف، وأمر بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الحادث، فيما أعلنت الجهات المعنية الروسية في وقت لاحق استئناف حركة الملاحة في مضيق كريتش بعد إخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، إن «شاحنة مفخخة» تسببت في اشتعال النيران في سبع عربات سكة حديد تحمل الوقود، مما أدى إلى انهيار جزئي في قسمين من الجسر.

قدرت السلطات الروسية الخسائر المادية للانفجار بنحو 500 مليون روبل. فيما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، قوله إن الهجوم الإرهابي على جسر القرم يعتبر بمثابة «إعلان حرب ضد بلادنا».

كما اتهم رئيس البرلمان الإقليمي التابع لروسيا في شبه جزيرة القرم أوكرانيا بالوقوف وراء الحادث، في حين لم توجه روسيا رسميا لأوكرانيا أصابع الاتهام حتي الآن.

وجاءت التصريحات الأوكرانية، بوصف مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، الضرر الذي وقع بالجسر بأنه «البداية»، لكنه لم يعلن مباشرة مسؤولية بلاده عن الحادث، وذلك بحسب ما نشرت وكالة البي بي سي البريطانية.

كما كشفت لجنة التحقيق الروسية، أن الحصيلة الأولية للانفجار الذي استهدف جسر كيرتش الرابط بين القرم وروسيا 3 قتلى، بحسب قناة العربية.

أهمية الجسر الاستراتيجية

يشير خبراء في الشأن الروسي، إلى أن الجزء الخاص بالسكك الحديدية بالجسر كان يستخدم في نقل المعدات العسكرية والإمدادات إلى شبه جزيرة القرم؛ لإرسالها لاحقا إلى القوات الروسية المتواجدة في مدن خريسون وزاباروجيا الأوكرانية، والتي أعلنت موسكو مؤخرا ضمها للسيادة الروسية.

كما أن الجسر يعتبر المعبر الأساسي في نقل الإمدادات من الوقود والسلع الغذائية من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد افتتح جسر القرم البالغ طوله 19 كيلومترًا والذي يعد أطول جسر في أوروبا بعد أربع سنوات من إعلان موسكو ضم شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية في عام 2014.

ويمتد الجسر الذي يتكون من قطاعين للسيارات والقطارات على مضيق كيرتش، الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف، حيث توجد المدن والموانئ الأوكرانية الرئيسية، بما في ذلك مدينة ماريوبول.