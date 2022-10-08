اشتعال النيران في صهريج وقود على جسر يربط روسيا بالقرم «صور»

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، وقوع انفجار كبير عند جسر «كيرتش» الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا، فيما قالت وكالة أنباء روسية، إن حريقا اندلع في خزان للوقود عند الجسر الذي يربط بين مقاطعة كراسنودار الروسية وشبه جزيرة القرم.

عدم وقوع أي أضرار تؤثر على حركة الملاحة عند «جسر كيرتش»

وأشارت وكالة أنباء روسية، إلى عدم وقوع أي أضرار تؤثر على حركة الملاحة عند «جسر كيرتش»، موضحة أن السلطات علقت حركة المرور على الجسر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال مستشار رئيس «شبه جزيرة القرم»، أوليج كروتشكوف، إن النيران اشتعلت في صهريج وقود في أحد المواقع بالجسر، مشيرا في بيان، إلى عدم تضرر أقواس الملاحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الروسية.

وأشار كروتشكوف إلى أنه تم إخماد الحريق، موضحا أن حركة المرور تم تعليقها إلى أجل غير مسمى لفحص «جسر كيرتش» من قبل المختصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي».

بدورها، لفتت شركة «القرم لسكك الحديد»، إلى سحب القاطرة وعدد من العربات لقطار الشحن، الذي اشتعلت النيران في أحد صهاريج الوقود، من «جسر القرم» إلى مدينة «كيرتش»، موضحة أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق الجسر.

«سلطات القرم»: شبه الجزيرة مزودة بمخزون من الوقود والغذاء

وفي سياق متصل، قالت سلطات «شبه جزيرة القرم»، إن شبه الجزيرة مزودة بمخزون من الوقود والغذاء، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن» تواصل التعامل مع تهديدات الرئي سالروسي فلاديمير بوتين النووية على محمل الجد، مشيرة إلى عدم اتخاذ المسؤول الروسي، قرارا باستخدام «النووي»