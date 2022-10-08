لجنة التحقيق الروسية: 3 قتلى حصيلة أولية نتيجة انفجار جسر كيرتش

كشفت لجنة التحقيق الروسية، أن الحصيلة الأولية للانفجار الذي استهدف جسر كيرتش الرابط بين القرم وروسيا 3 قتلى، والذي وقع في وقت باكر من صباح اليوم، بحسب قناة العربية.

تزويد القوات الروسية بالإمدادات مستمر

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن عملية تزويد قواتها بالإمدادات مستمرة إلى ميكولايف وزاباروجيا عبر البر والبحر.

وذكرت تقارير إعلام روسية، أن الشاحنة المشتبه بانفجارها في القرم ليست مسجلة.

يذكر أن سلسلة انفجارات وقعت صباح اليوم في ناقلات بترول نتيجة انفجار على جانب الكوبري أتبعه انهيارا للطريق، وذلك بحسب موقع «بي بي سي».