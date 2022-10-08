الدوما الروسي: الهجوم الإرهابي على جسر القرم بمثابة إعلان حرب ضد موسكو

قال أوليج موروزوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، اليوم السبت، إن الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي» على جسر القرم، بمثابة إعلان حرب ضد موسكو، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام روسية.

تحذير روسي من تكرار هجمات القرم

وبحسب وكالة ريا نوفوستي، أضاف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي: «أن حرب إرهابية غير مقنعة ضدنا، علاوة على ذلك، فإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، إنه إعلان حرب بلا قواعد».

وحذر أوليج موروزوف، من تكرار مثل تلك الحوادث خلال الأيام المقبلة، متابعًا: «في حالة عدم وجود استجابة مناسبة لما حدث في جسر القرم، فإن مثل هذه الحوادث ستحدث في كثير من الأحيان».