عاجل.. تعليق حركة القطارات من وإلى القرم بعد انفجار الجسر

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، أن السلطات الروسية أمرت بتعليق حركة القطارات من وإلى شبه جزيرة القرم حتى 31 أكتوبر بعد انفجار الجسر، الذي يأتي كأحدث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير الجسر

واتهمت السلطات الروسية بشكل رسمي مخربين أوكرانيين، بالمسؤولية عن تفجير الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها موسكو عام 2014 وطردت منها القوات الأوكرانية.

ويخشى مراقبون أن يكون التفجير سببا في اشتعال الأزمة أكثر فأكثر، إذ اعتبرت الرئاسة الروسية أن تفجير جسر القرم بمثابة إعلان حرب على الدولة الروسية.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.