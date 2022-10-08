رئيس «الناصري»: مبادرة «ابدأ» مهمة.. وإذا نوقشت بالحوار الوطني ستحقق نجاحات أكبر

قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصري، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، هي من الخطوات المهمة التي سينتج عنها العديد من النتائج المفيدة للوطن المصري، وبالتالي لا بد من الحرص في تطبيق هذه المبادرة العمل على أن تتخذ خطواتها بشكل سليم، ما يحقق النفع العام.

أهمية الارتقاء بقطاع الصناعة

وأوضح رئيس الحزب الناصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الصناعة من القطاعات المهمة والأساسية للدولة المصرية بسبب الزيادة السكانية، حيث قال: «الزراعة وحدها لن تكفي، وما دام تخطينا عدد الـ100 مليون نسمة، إذا لا بد من العمل على أن نصبح دولة صناعية، هذا هو الحل الوحيد»، وأضاف: «دورة رأس المال في قطاع الصناعة أسرع، فضلا عن أن الصناعة تقلل الاعتماد الخارج، هذا إلى جانب أن الاعتماد على الموارد الصناعية الذاتية يساعد في القضاء على الأزمة الاقتصادية، إذا هي خطوة مهمة لا بد من استغلالها بالشكل السليم».

وقال النمر: «أنا أرى أنه من الأفضل تقسيم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة إلى محاور ويتم مناقشتها خلال الحوار الوطني مع عدد من المتخصصين، بالتالي يمكننا الوصول إلى النتائج المرجوة»، كما أشار إلى عدد من النقاط التي تساهم في تحقيق الهدف من مبادرة «ابدأ» ولا بد من الالتفات إليها.

أهم الصناعات

وأكمل رئيس الحزب الناصري قائلا: «هناك عدد من النقاط إذا عملنا علينا أتوقع أن نصل لنتائج مرضية جدا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وهي: العمل على تحديد ومعالجة المصانع المتوقفة من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى، العمل على تطوير مراكز البحوث من أجل استخدامها في تطوير الدراسة والاعتماد أيضا على الدراسات الأكاديمية، استغلال المواد الخام ووسائل النقل الذاتية وتطويرها، التقليل من الاستيراد».

ولفت النمر إلى أهم الصناعات التي لا بد من الاهتمام بالتوسع فيها وتطويرها ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، منها صناعات الحديد والصلب، والألمونيوم، والغزل والنسيج وغيرهم.