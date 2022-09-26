رئيس الحزب الناصري يطالب المفرج عنهم بالتناغم مع المجتمع بشكل إيجابي

رحب المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري بفكرة إعادة دمج المفرج عنهم بقرارات رئاسية للمجتمع والمشاركة والتفاعل معه بشكل إيجابي تجاه كافة القضايا المجتمعية.

دمج المفرج عنهم بقرارات رئاسية

أوضح المهندس محمد النمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عملية دمج المفرج عنهم بقرارات رئاسية للمجتمع يستوجب توافر طلبات تجاههم وأولها عودة الموظفين منهم لعمله من جديد وتهيئة أجواء مجتمعية تجعله قادرا على التأقلم مع عمله الوظيفي من جديد، وذلك إضافة إلى عودة المفرج عنهم من الطلاب إلى دراستهم من جديد، وإزالة جميع العقبات الإدارية التي تعيق استكمال العملية التعليمية حتى نضمن اندماجهم للمجتمع والتفاعل الإيجابي مع جميع الأمور الحياتية التي تهمه.

توفير فرص عمل سواء بالقطاع العام أو الخاص

ويستوجب أيضا توفير فرص عمل سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص لمن لم يكن له وظيفة قبل فترة حبسه حتى لا يجرى استقطابه فكريا والزهو تجاه الأفكار الهدامة التي ينبذها المجتمع مرة أخرى.

واختتم رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري حديثه مطالبا المفرج عنهم باغتنام قرار الإفراج التناغم مع المجتمع بشكل إيجابي وتقديم كافة آرائهم ومقترحاتهم تجاه جميع الملفات عن طريق المشاركة بالحوار الوطني الجاري تنفيذه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح لجنة العفو الرئاسية تكليفات جديدة تتمثل في التواصل مع المفرج عنهم والاستماع إلى كافة مطالبهم وإزالة كافة العقبات الحياتية التي تواجههم عقب فترة خروجهم من السجن.

يأتي ذلك حرصا من القيادة السياسية على تلبية كافة احتياجات المفرج عنهم ودمجهم للحياة المجتمعية المصرية من جديد وسط أجواء ديمقراطية قائمة على احترام الرأي والرأي الآخر وتبادل وجهات النظر بشكل متحضر.