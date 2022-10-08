روسيا: إمدادات قواتنا لن تتعطل بعد حادث جسر كيرتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات في مناطق ميكولايف وزاباروجيا الأوكرانيا، ما زالت تسطيع الحصول على الإمدادات اللازمة من خلال الممرات البرية والبحرية القائمة، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

حريق في سبعة صهاريج نفط أعلى جسر كيرتش

ووقع صباح اليوم انفجار نجم عنه اندلاع حريق في سبعة صهاريج نفط أعلى جسر كيرتش، الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، مما أدى إلى حدوث انهيار جزئي وتعطل لحركة السيارات والقطارات.

في حين أعلنت السلطات الروسية، مقتل 3 أشخاص كحصيلة أولية لحادث تفجير الجسر، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار بنحو 500 مليون روبل. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بوتين قد وجه بتشكيل لجنة حكومية للوقوف علي ملابسات الحادث.