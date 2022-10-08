طائرة يوم القيامة تحلق في سماء موسكو.. وبوتين يحذر الغرب بترسانته النووية

أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذعر في العالم، وذلك بعدما تم رصد طائرة يوم القيامة تحلق، أمس الجمعة، في سماء موسكو، مما يعني أن الرئيس الروسي على وشك إعلان الحرب النووية ضد الغرب، وطائرة يوم القيامة هي نوع من الطائرات التي يتم نشرها في حالة نشوي حرب نووية، وفقا لما أوردته صحفية «إكسبريس» البريطانية.

وهدد «بوتين» في مناسبات عدة بأن موسكو لن تترد في استعمال الأسلحة النووية في الدفاع عن أراضيها، ومن بينها الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا، ضد أي عدو خارجي.

كما وجه بوتين تحذيرات خاصة إلى دول الغرب، منوها أنهم إذا لم يتوقفوا عن دعم أوكرانيا بالسلاح، فسيقوم بتوجيه الترسانة النووية ضدهم.

«بايدن» نهاية العالم على المحك

ودفع الخطاب النووي المتزايد للكرملين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التحذير من أن العالم يواجه احتمال نشوب حرب نووية، فضلا عن وضع نهاية العالم على المحك.

وقال «بايدن» إن «بوتين» لا يمزح، مضيفا أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديدًا مباشرًا لاستخدام الأسلحة النووية.

ولم يترنح «بوتين» بشأن التراجع عن فكرة خوض حرب نووية، فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقليل حدة التوتر بين موسكو والغرب.

الطائرة مصممة بأقصى درجات الأمان للحماية من حرب نووية

ووفقا للصحفية، فإن الطائرة لديها تصميم خاص من أجل حماية جميع ركابها من تأثير الحرب النووية، حيث أنها ليس لديها نوافذ، باستثناء قمرة القيادة، لضمان أقصى قدر من الحماية من الانفجار النووي.

كما تمتلك الطائرة معدات اتصال خاصة في قبة جسم الطائرة، الذي قيل أنه يحمي الطائرة من التعرض من موجات الكهرومغناطيسية.

وتم تصميم هذه الطائرة خصيصا لحماية الزعماء من أي حرب نووية؛ لضمان استمرار التسلسل القيادي ومتابعة الحرب.